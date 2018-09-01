Глава СБУ назвал свои версии убийства Захарченко

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о непричастности украинской разведки к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает «Укринформ».

Он также назвал свои версии случившегося. По его мнению, убийство могло быть зачисткой «тех, кто знал слишком много» или разборкой «на коммерческой основе».

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Грицак также отметил, что не удивлен обвинениями в адрес Киева.

«Меня абсолютно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах, время покажет. У нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ, потому что украинские ДРГ туда никто не отправлял», — сказал Грицак.

Ранее в ДНР заявили, что причастные к убийству Захарченко диверсанты все еще находятся на территории самопровозглашенной республики.