Лавров назвал покушение на Захарченко провокацией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что покушение на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко является провокацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению главы российского МИДа, провокация направлена на срыв Минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.

Реклама

«Это провокация, откровенная, направленная на срыв выполнения Минских договоренностей. Они, правда, и так не выполнялись киевскими властями», — заявил Лавров.

Также глава российского МИДа подчеркнул, что о встречах в нормандском формате, как того желал ряд стран Европы, в ближайшее время не может идти речь, поскольку нынешняя ситуация, по мнению Лаврова, нуждается в анализе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также назвал гибель Захарченко «провокацией».