Песков прокомментировал покушение на Захарченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что покушение на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко приведет к повышению напряженности в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь подчеркнул, что данный инцидент не способствует к формированию условий для реализации минских договоренностей.

По словам Пескова, покушение на Захарченко является «провокацией». При этом он уточнил, что в данный момент непонятно, кто ее осуществил.

«Еще предстоит окончательно выяснить, кто стоит за этой провокацией», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что на Украине не ожидают срыва минских договоренностей из-за гибели Захарченко.