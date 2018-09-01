В постпредстве России в ООН рассказали о последствиях отказа США от помощи палестинцам

Пресс-секретарь постпредства России в ООН Федор Стржижовский заявил, что отказ США от финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) осложнит урегулирование ситуации в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам дипломата, важной частью процесса ближневосточного урегулирования является «справедливое решение проблемы палестинских беженцев».

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Стржижовский также отметил, что деятельность БАПОР выходит за рамки исключительно гуманитарной сферы и направлена на стабилизацию ситуации в регионе. Он добавил, что Россия продолжит помогать агентству.

Ранее сообщалось, что США отменили помощь для палестинских беженцев в $200 млн.