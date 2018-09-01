Подозреваемые в убийстве Захарченко подтвердили причастность Киева к покушению

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Задержанные по подозрению в причастности к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко подтвердили причастность властей Украины к покушению, сообщает агентство ДАН.

Об этом заявил и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников. Он сказал, что были задержаны несколько человек, однако не уточнил конкретное число подозреваемых.

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«В результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению», — сказал и.о. главы республики.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что убийство Захарченко было направлено на срыв минских договоренностей.