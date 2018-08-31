В ДНР заявили об установлении личностей подозреваемых в покушении на Захарченко

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Пресс-секретарь главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко Алена Алексеева заявила, что правоохранительным органам удалось установить личности подозреваемых в покушении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, взрыв в центре Донецка 31 августа устроили украинские спецслужбы.

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«По горячим следам правоохранителям удалось установить личности террористов. По данным силовиков, взрыв был произведен по заказу СБУ. Киевский режим, как всегда, не способен сражаться в открытую и действует исключительно антигуманными террористическими методами», — заявила Алексеева.

В результате взрыва в ресторане «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.

Ранее в ДНР рассказали о взрывном устройстве, убившем Захарченко.