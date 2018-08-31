СБУ отвергла обвинения в причастности к убийству Захарченко
Пресс-секретарь службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что в ведомстве подтверждают факт гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, однако факт причастности к ней опровергают. Об этом сообщает УНН.
По мнению Гитлянской, смерть Захарченко стала результатом внутренних разборок среди руководителей самопровозглашенной республики.
«Мы подтверждаем эту информацию, но никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют. По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями — кто-то что-то делит», — сказала Гитлянская.
Вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.
Ранее стало известно о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко в ДНР.