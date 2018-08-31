СБУ отвергла обвинения в причастности к убийству Захарченко

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Пресс-секретарь службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что в ведомстве подтверждают факт гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, однако факт причастности к ней опровергают. Об этом сообщает УНН.

По мнению Гитлянской, смерть Захарченко стала результатом внутренних разборок среди руководителей самопровозглашенной республики.

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«Мы подтверждаем эту информацию, но никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют. По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями — кто-то что-то делит», — сказала Гитлянская.

Вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.

Ранее стало известно о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко в ДНР.