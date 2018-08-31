Источник назвал предварительную причину взрыва на оборонном заводе в Дзержинске

Источник в экстренных службах Нижегородской области назвал предварительную причину взрыва и пожара на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Взрыв произошел на заводе имени Я.М. Свердлова в цехе, где производился аммонал. В результате произошедшего возник пожар, площадь которого составила 100 кв. м.

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По предварительной информации, взрыв на заводе произошел из-за нарушений требований безопасности во время работы.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погибли три человека, еще трое госпитализированы. Кроме того, три человека числятся пропавшими без вести и могут находиться под завалами.