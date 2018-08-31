МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Главное управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о грозе в столице. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По информации Росгидромет, утром с сохранением в первой половине дня 31 августа в г. Москве сохранится гроза с дождем, местами сильным, при грозе усиление ветра до 14 м/с», — говорится в сообщении.

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Ведомство рекомендует по возможности не выходить на улицу и соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 31 августа, ожидается до +24°С.