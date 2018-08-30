СМИ: супруга Нетаньяху стала фигуранткой дела о коррупции

Полиция Израиля подозревает супругу премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в коррупции. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на источник.

По данным издания, Сара Нетаньяху названа подозреваемой в деле о коррупционных связях с руководством телекоммуникационной компании «Безек».

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Как отмечается, у полиции есть доказательства того, что премьер Израиля и его супруга «полностью осознавали экономическое значение своих действий».

При этом в настоящее время премьер Израиля не является фигурантом данного дела.

Ранее сообщалось, что израильская полиция провела четырехчасовой допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции.