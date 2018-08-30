Бастрыкин поменял следователей по резонансным уголовным делам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание после отпуска, в ходе которого дал поручение передать ряд резонансных уголовных дел на расследование другим следователям. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

В частности, Бастрыкину было доложено о ходе следствия по уголовным делам о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, о теракте в метро Санкт-Петербурга, о ДТП перевозившим детскую спортивную команду автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе, о хищении бюджетных средств, которые были направлены Экспертно-криминалистическому центру МВД России на приобретение и поставку оборудования по госконтрактам, о злоупотреблениях при выполнении работ на космодроме «Восточный», об убийстве сестрами Хачатурян отца в Москве, а также о последних результатах предварительного следствия по уголовному делу о пытках в ярославской исполнительной колонии.

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«По результатам заслушивания уголовных дел председатель СК России по ряду из них дал конкретные указания, направленные на укрепление доказательственной базы, максимальную активизацию расследования и скорейшее завершение предварительного следствия по отдельным преступлениям. Кроме того, глава ведомства поручил по некоторым из уголовных дел усилить следственные группы, а часть из них передать в производство других следователей», — говорится в тексте сообщения.

В совещании также приняли участие заместитель председателя СК России Игорь Краснов, руководитель Главного следственного управления СК России Эдуард Кабурнеев, и.о. руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации Ростислав Рассохов, а также следователи центрального аппарата ведомства.

Ранее Бастрыкин заявил, что по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово в ближайшее время предъявят обвинение.