В Подмосковье пьяный пенсионер подстрелил девочку из ружья

В подмосковной Лобне был задержан 62-летний местный житель по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетней, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий, передает агентство городских новостей «Москва».

«По предварительным данным, 29 августа женщина и ее 15-летняя дочь проходили возле одного из домов города Лобни. В какой-то момент они услышали хлопок с верхних этажей дома, после чего девочка упала на землю», — рассказала Врадий.

Реклама

По ее словам, в момент выстрела пенсионер находился в пьяном состоянии. С места происшествия было изъято ружье 12 калибра, принадлежащее задержанному. Водитель попутного автомобиля помог доставить пострадавшую в городское медицинское учреждение, где она была переведена в реанимационное отделение НИИ неотложной детской хирургии и травматологии после оказания медицинской помощи. Предварительный диагноз — проникающее ранение грудной клетки.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в ближайшее время ожидается решение вопроса об аресте задержанного.