Дайвер готовится подать в суд на Илона Маска за обвинения в педофилии

Британский дайвер Верн Ансворт готовит против основателя Tesla Илона Маска гражданскую жалобу за то, что последний назвал его педофилом. Об этом пишет BuzzFeed со ссылкой на адвоката Ансворта.

Ранее сообщалось, что Маск принес извинения Ансворту за то, что назвал его педофилом. Маск оскорбил британского дайвера, когда последний раскритиковал его субмарину для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде.

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Отмечается, что адвокат Ансворта в данный момент составляет гражданскую жалобу на Маска — она может стать основанием для начала судебного дела о клевете против основателя Tesla.

«Ты обвинил мистера Ансворта в сексуальной эксплуатации тайских детей в трех разных твитах, которые читают 22 млн подписчиков. И ты сделал это в то время, когда он помогал в спасении 12 детей», — говорится в заявлении адвоката.

Он подчеркнул, что у Маска не было никаких оснований для таких обвинений и напомнил, что Маск сделал это в порыве «гнева».