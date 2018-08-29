Мужчина с ножом напал на трех девушек в центре Петербурга

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Петербурга мужчину, который напал с ножом на трех девушек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Сотрудники Росгвардии обнаружили пострадавшую, которая смогла сообщить приметы нападавшего, а также указала направление, в котором он скрылся. Женщине, получившей непроникающее ножевое ранение, была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась», — говорится в сообщении.

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Вскоре после этого к правоохранителям обратились две девушки, которые сообщили, что агрессивный мужчина, вооруженный ножом, незадолго до этого угрожал им убийством неподалеку от площади Репина. Девушки описали злоумышленника, после чего стало ясно, что речь идет о том же мужчине, который перед этим совершил нападение на площади Тургенева.

Мужчина попытался скрыться, но был задержан.

Ранее неизвестный открыл огонь по полиции в центре Москвы.