В Омске четверо рабочих упали с 30-метровой высоты, есть жертвы

В управлении СК России по Омской области проинформировали о падении рабочих с 30-метровой высоты, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 28 августа в Кировском административном округе Омска. Рабочие на элеваторе занимались укреплением емкости, в которой хранится зерно. Из-за обрыва троса упали четверо рабочих.

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«…двое из которых погибли на месте происшествия, еще один человек тяжело травмирован и находится в медицинском учреждении, четвертому рабочему существенный вред здоровью не причинен», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время СК возбудил уголовное дело и занимается расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что в Омске при обрушении строительных лесов пострадали пятеро рабочих.