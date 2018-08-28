Генсек ООН рассказал о ситуации с рохинджа в Мьянме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ситуация вокруг мусульман-рохинджа в Мьянме является одним из худших гуманитарных кризисов в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это одна из самых страшных гуманитарных ситуаций в настоящее время.

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Он также призвал правительство Мьянмы к сотрудничеству с ООН.

Гутерреш подчеркнул, что призывает Мьянму обеспечить немедленный для учреждений и партнеров ООН.

В прошлом году сообщалось, что власти Бангладеш утвердили план по переселению примерно 100 тыс. беженцев рохинджа на необитаемый и подверженный наводнениям остров Тенгар Чар в Бенгальском заливе