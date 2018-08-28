Президент Германии осудил беспорядки в Хемнице

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал беспорядки в немецком городе Хемниц. Об этом сообщает Stuttgarter Nachrichten.

По его словам, гибель жителя Хемница, из-за которой начались беспорядки, была использована в «корыстных целях».

Он также добавил, что жителям Хемница не стоит следовать за «самоназванными мстителями».

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Штайнмайер подчеркнул, что граждане ФРГ должны «обеспечивать мир в обществе».

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в немецком городе Хемниц пострадал гражданин России.