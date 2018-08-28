Медведев назначил двух замминистра просвещения

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Татьяну Синюгину и Ирину Потехину заместителями министра просвещения. Об этом сообщает RNS со ссылкой на документ правительства.

«Назначить Синюгину Татьяну Юрьевну заместителем министра просвещения Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности», — гласит один из документов.

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Вторым распоряжение на должность замглавы Минпросвещения назначена Потехина Ирина Петровна.

Ранее Татьяна Синюгина и Ирина Потехина занимали должности заместителям министра образования и науки. Ведомство было разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.