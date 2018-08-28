СК назвал число напавших на воинский эшелон в Забайкалье

Следователи установили, что напавших на воинский эшелон в Забайкалье было около 10 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, личный состав и военная техника части 28331 следовали на учения. Около 22 часов состав остановился на станции Петровский завод.

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Примерно в первом часу ночи около 10 человек приблизились к эшелону и начали забрасывать часовых камнями.

«Несмотря на то, что военнослужащие голосом, а также предупредительными выстрелами сообщили нападавшим о том, что в случае их дальнейшего продвижения к охраняемому объекту они будут вынуждены открыть огонь, неизвестные продолжили свои противоправные действия», — говорится в сообщении.

В результате применения караульными оружия, один из нападавших погиб, еще один пострадал. Отмечается, что погибший ранее был судим и в момент нападения был пьян.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье произошло нападение на воинский эшелон.