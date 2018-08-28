Ростуризм предупредил отдыхающих о наводнении в Индии

Ростуризм предупредил отдыхающих о сильном наводнении в Индии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По информации Генерального консульства в Ченнаи (Индия), в результате разрушительного наводнения, вызванного обильными муссонными дождями, многие районы штата Керала затоплены, разрушены здания, повреждена инфраструктура, включая транспортную систему. Гостиницы в эпицентрах бедствия частично затоплены или повреждены. Наблюдаются проблемы с водоснабжением и продовольственным обеспечением, отмечена нехватка чистой питьевой воды», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим поездку в индийский штат Керала, учитывать обстановку в регионе и взвешенно подходить к принятию решения о его посещении до полного восстановления туристской инфраструктуры и нормализации обстановки.

Ранее Ростуризм предупредил о скоплении автомобилей на КПП с Грузией.