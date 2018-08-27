Стрелок из Флориды страдал от психических расстройств

Геймер, который после проигрыша на кибертурнире во Флориде устроил стрельбу, страдал психическими расстройствами и проходил лечение. Об этом сообщает Associated Press.

По имеющимся данным, из-за проблем с психикой молодой человек ранее проходил лечение в психиатрической больнице.

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Днем 26 августа в торговом центре Jacksonville Landing в американском штате Флорида произошла стрельба. По последним данным, погибли три человека, в том числе и сам стрелявший, еще 11 пострадали.

Полиции удалось установить личность стрелка, им оказался 24-летний уроженец Балтимора.

Ранее сообщалось, что президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе во Флориде.