Москалькова снова призвала украинского омбудсмена содействовать в обмене моряками

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала свою украинскую коллегу Людмилу Денисову содействовать в обмене украинских моряков с судна «ЯМК-0041» на россиян с траулера «Норд». Об этом говорится в заявлении на официальном сайте омбудсмена.

По словам Москальковой, с момента задержания она неоднократно обращалась к украинскому уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой с предложением содействовать осуществлению процедуры обмена.

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«Направляю ей очередное письмо и очень надеюсь достучаться до сердец тех, кто может принять решение и сделать так, чтобы российские и украинские рыбаки вернулись на родину к своим семьям», — сказала Москалькова.

Как отметила крымский омбудсмен Людмила Лубина, экипаж задержанного украинского судна находится на грани выживания из-за «неизвестности и тяжелого финансового положения семьи», в то время как на условия содержания и здоровье моряки не жалуются.

Ранее сообщалось, что украинский и российский омбудсмены договорились об оказании помощи задержанным морякам.