Путин пообещал помочь горняку с расселением родных из аварийного дома

Президент России Владимир Путин пообещал горняку с расселением его родственников из дома, который находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Путин сделал во время визита на угольный разрез «Черниговец» в Кемеровской области, где он пообщался с рабочими. Один из горняков по имени Александр обратился к президенту с просьбой помочь с расселением его мамы и тети, которые в данный момент живут в аварийном доме 1847 года постройки — при его расселении не хватило двух квартир.

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Исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев в ответ на слова Александра сказал, что две квартиры являются «не такой большой проблемой». Путин, в свою очередь, уточнил, являются ли его слова правдой.

«Конечно. Даже можно не сомневаться», — заверил Цивилев.

Ранее сообщалось, что Путин анонсировал продление программы по расселению из аварийного жилья.