Подозреваемый в стрельбе во Флориде мертв

Подозреваемый в стрельбе на турнире по видеоиграм в Джексонвилле во Флориде погиб на месте преступления, сообщает офис шерифа в твиттере.

«Один подозреваемый погиб на месте преступления, на данный момент неизвестно, имеется ли второй подозреваемый. Его разыскивают», — говорится в сообщении.

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Полиция города Джексонвилль сообщила о «многочисленных жертвах» стрельбы в ТЦ Jacksonville Landing. Отмечается, что многие были госпитализированы. Первоначально сообщалось о четырех погибших и 11 пострадавших в результате инцидента.

Жителям города порекомендовали держаться подальше от района ТЦ, где произошла стрельба.