В Барнауле загорелся зоопарк

В Барнауле произошел пожар в зоопарке «Лесная сказка», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора зоопарка Сергея Писарева.

«Возгорание произошло на территории, свободной от животных. Сгорело сено, заготовленное на зиму для корма животных. На месте работают пожарные. Угрозы распространения огня нет», — сообщил Писарев.

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По его словам, администрация учреждения уже подала заявление в полицию об умышленном поджоге.

На место происшествия прибыли несколько машин с пожарными.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Египта осла покрасили под зебру.

Один из посетителей зоопарка заметил, что у зебры неправильно расположены полоски, сфотографировал животное и разместил снимки в фейсбуке. Фотографии стали вирусными, многие пользователи отметили, что животное кажется зеброй на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении у него можно увидеть длинные гибкие уши осла, а не более округлые уши зебры.