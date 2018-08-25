Во Франции мясники и охотники угрозами сорвали веганский фестиваль

Веганский фестиваль в французском городе Кале отменили из-за угроз со стороны производителей мяса и охотников. Об этом сообщает французская версия издания The Locals.

В мэрии Кале решение об отмене фестиваля, запланированного на 8 сентября, объяснили беспокойством за безопасность участников и местных жителей. Они также подчеркнули, что отмена мероприятия не связана с его тематикой.

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Как отмечается, фермеры-мясопроизводители и охотники объединили усилия, что, по мнению городской мэрии, является явным сигналом угрозы с их стороны в том случае, если мероприятие состоится.

По данным издания, в июне французские мясники написали письмо к министру внутренних дел с требованием о защитить их от насилия и запугивания со стороны веганских активистов, которые «хотят навязать свой образ жизни огромному количеству людей».

Ранее сообщалось, что неизвестный с веганскими лозунгами напал на мясной ресторан во Франции.