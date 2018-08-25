В Брянской области произошел пожар на мебельной фабрике

В населенном пункте Белые Берега в Брянской области произошел пожар в здании мебельной фабрики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. Специалистам МЧС удалось локализовать пожар.

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«Пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что пожар произошел внутри одноэтажного кирпичного здания, размером 30 на 40 метров. По уточненной информации, распространения огня на соседние жилые дома и магазин допущено не было. Причина возгорания устанавливается.

Позже сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле также произошел пожар на мебельной фабрике, из здания были эвакуированы 12 человек.