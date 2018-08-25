МЧС доставило в пострадавший от наводнения Лаос 36 тонн гумпомощи

Борт МЧС России доставил в Лаосскую Народно-Демократическую Республику 36 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, наводнение, вызванное прорывом плотины в районе Санамсай провинции Аттапы, привело к многочисленным жертвам и серьезным разрушениям. Решение об оказании гумпомощи в России было принято после обращения правительства пострадавшей республики.

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В пресс-службе рассказали, что российский самолет Ил-76 доставил 36 тонн гуманитарных грузов в город Вьентьян.

«В состав гуманитарной помощи вошли грузы, наиболее востребованные для лаосской стороны: электростанции передвижные, палатки, одеяла, лодки, комплекты посуды, продукты питания», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС выразили надежду, что российская гумпомощь была доставлена своевременно и поможет лаосским властям в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва дамбы в Лаосе погибли не менее 40 человек.