Полиция Харбина арестовала представителя отеля после гибели 19 человек

Полиция китайского Харбина арестовала юридического представителя гостиницы, где при пожаре погибли 19 человек, передает РИА «Новости».

«В настоящее время юридический представитель гостиницы, где произошел пожар, 46 летний мужчина по фамилии Чжан арестован по подозрению в совершении уголовного преступления по халатности. Следствие продолжается», — говорится в сообщении.

Реклама

В китайском городе Харбин в результате пожара в гостинице с термальными источниками погибли 18 человек.

Также сообщалось, что среди погибших в результате пожара в отеле в китайском Харбине нет россиян. По данным местных СМИ, для ликвидации пожара к месту происшествия были направлены пять пожарных бригад, в работах по тушению пожара участвуют 107 пожарных.