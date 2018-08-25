В «Единой России» пошутили над логотипом партии на упаковках с кокаином в Бельгии

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко в шутливой форме объяснил попадание логотипа партии на упаковку с кокаином, который изъяли в одном из портов Бельгии, передает РИА «Новости».

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае день задался, было над чем посмеяться», — заявил он.

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В порту бельгийского города Гент сотрудники полиции перехватили около двух тонн кокаина, которые были расфасованы по брикетам с логотипом партии «Единая Россия».

По данным местного телеканала, эта партия кокаина стала самой крупной из всех, когда-либо изъятых в порту Гента.