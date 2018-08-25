В Москве в холле жилого дома обрушился пол на трех этажах

В жилом доме на юге Москвы произошло частичное обрушение бетонной плиты между лестничными пролетами с пятого по седьмой этаж. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя Следственного комитета (СК) России Юлию Иванову.

По имеющимся данным, пострадавших в результате происшествия нет. Жильцов из дома, где произошло обрушение, было решено эвакуировать. Как сообщили в СК, по факту инцидента проводится доследственная проверка.

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«Днем 25 августа в одном из подъездов жилого дома по улице Трофимова в Москве произошло обрушение плиты в лифтовом холле с седьмого по пятый этажи. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.

По предварительным данным, житель дома производил загрузку и выгрузку строительных материалов, что могло стать причиной обрушения.

Ранее сообщалось, что из-за обрушения пола в жилом доме в Звенигороде эвакуировали более 150 человек.