В Японском море нашли обломки рыболовной шхуны КНДР

Спасатели МЧС России сообщили об обнаружении в Японском море обломков рыболовного судна КНДР, которое потерпело бедствие, четыре члена экипажа не найдены, передает РИА «Новости» со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС.

«Экипаж вертолета Ми-8 МЧС России обнаружил обломки северокорейского рыболовного судна, которое потерпело бедствие в 100 километрах от Владивостока в водах Японского моря. Спасатели три с половиной часа осматривали с воздуха зону происшествия. Поиски экипажа результатов не дали. Судьба четверых мужчин неизвестна», — сообщили в МЧС.

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Сообщается, что решение о продолжении поисковых работ в районе бедствия и необходимости привлечения дополнительных сил планируется принять 26 августа.

Ранее сообщалось, что вертолет МЧС вылетел на помощь рыбакам из КНДР.