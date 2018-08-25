В Казахстане задержали россиянина по подозрению в краже около миллиона рублей

Сотрудники полиции УВД Петропавловска в Казахстане задержали гражданина России по подозрению в хищении с банковских карт около 5 млн тенге (примерно 940 тыс. руб.). Об этом сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на Департамент внутренних дел страны.

По версии следователей, россиянин создал компьютерную программу, которая обнаружила уязвимость в защите банковских систем и позволяла беспрепятственно использовать чужие счета. Отмечается, что все похищенные деньги он переводил себе и своим родственникам.

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В данный момент правоохранительные органы проводят досудебное расследование. В рамках расследования у гражданина России был изъят и отправлен на экспертизу ноутбук. Также проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в городах Астана, Алматы, Караганда и Актобе.​

Ранее сообщалось, что в Германии задержали россиянина по обвинению в хищении у дольщиков Новгорода.