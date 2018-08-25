СМИ: Поклонская обратилась с жалобой в конституционный суд Украины

Депутат Госдумы от «Единой России» Крыма Наталья Поклонская направила в конституционный суд Украины жалобу с просьбой оценить конституционность ряда положений Уголовного процессуального кодекса, передают «Украинские новости» со ссылкой на источник в суде.

В частности, Поклонская просит рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК. Жалоба была подана в конституционный суд 21 августа.

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В суде подчеркнули, что Поклонская обратилась с жалобой как гражданка России.

Ранее сообщалось, что Володин пообещал обсудить работу комиссии Поклонской.