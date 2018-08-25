Первое разрешение на временное проживание в ЛНР получил гражданин Конго

Центр общественных связей МВД самопровозглашенной Луганской народной республики сообщил о выдаче первого временного разрешения на временное проживание на территории ЛНР, передает РИА «Новости». Оно было вручено гражданину Конго Кабанге Лотусу Нкулу.

«Первое разрешение на временное проживание для иностранцев гражданину Конго торжественно вручил заместитель министра внутренних дел Луганской народной республики Михаил Параскеев», — рассказали представители МВД ЛНР.

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При вручении разрешения на временное проживание в ведомстве назвали этот день «весьма значимым» как для МВД, так и для управления миграционной службы.

Ранее сообщалось, что в ходе неудачной попытки захвата позиций ЛНР украинские силовики понесли потери в живой силе.