Вертолет МЧС вылетел на помощь рыбакам из КНДР

Спасательный вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Владивостока, чтобы оказать помощь северокорейским рыбакам. Об этом сообщается на сайте регионального центра МЧС России.

Отмечается, что рыбаки из Северной Кореи терпят бедствие в Японском море. По данным ведомства, северокорейское судно «потеряло ход» в 60 морских милях южнее порта Находка из-за шторма. На борту судна находятся шесть человек.

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«Погода в Приморском крае, где действуют несколько тайфунов, позволила экипажу вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя спасателями Дальневосточного поисково-спасательного отряда на борту начать поисковые работы», — отмечается на сайте.

По данным МЧС, двух рыбаков эвакуировал проходивший мимо лайнер, однако он не смог забрать остальных из-за сильных волн.

В 2017 году сообщалось, что российские моряки спасли рыбаков из КНДР в Японском море.