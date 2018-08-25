Генконсульство России уточнило информацию о погибших при пожаре в Харбине

Среди погибших в результате пожара в отеле в китайском Харбине нет россиян, заявил атташе генерального консульства России в Шэньяне Алексей Нарышкин, передает РИА «Новости».

«В настоящее время мы в тесном контакте с правоохранительными органами Китая. По имеющейся на данный момент информации, россиян среди погибших и пострадавших нет», — сказал Нарышкин.

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По данным местных СМИ, для ликвидации пожара к месту происшествия были направлены пять пожарных бригад, в работах по тушению пожара участвуют 107 пожарных. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Харбин в результате пожара в гостинице с термальными источниками погибли 18 человек.