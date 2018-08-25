В Китае при пожаре в отеле погибли 18 человек
В китайском городе Харбин в результате пожара в гостинице погибли 18 человек. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, пожар произошел в известном отеле с термальными источниками.
Как отмечается, информации о количестве пострадавших пока нет.
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В настоящее время спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в тайваньском городе Синьбэй в результате крупного пожара в больнице погибли девять человек.
Как отмечалось, при пожаре также пострадали 16 человек.