В Китае при пожаре в отеле погибли 18 человек

В китайском городе Харбин в результате пожара в гостинице погибли 18 человек. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, пожар произошел в известном отеле с термальными источниками.

Как отмечается, информации о количестве пострадавших пока нет.

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В настоящее время спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в тайваньском городе Синьбэй в результате крупного пожара в больнице погибли девять человек.

Как отмечалось, при пожаре также пострадали 16 человек.