В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3
У побережья Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 77 километров в 90 километрах к северу от населенного пункта Лаэ», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.