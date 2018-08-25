У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 47 километров в 118 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хатинохе», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1.