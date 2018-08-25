В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 609 километров в 138 километрах к западу от населенного пункта Иберия», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,2.