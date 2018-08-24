Осужденный в США российский летчик Ярошенко не получил ответа от Трампа

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в США, не получал ответа на свое письмо президенту США Дональду Трампу. Об этом заявила жена Ярошенко Виктория, сообщает РИА «Новости».

«Никакой реакции, никаких ответов он не получал», — сказала Виктория Ярошенко.

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По ее словам, россиянин может написать еще одно письмо.

Также Виктория Ярошенко сообщила, что ей с дочерью выдали однократные визы и она не знает, сможет ли навестить мужа в будущем. Она добавила, что летчик плохо себя чувствует и испытывает проблемы со здоровьем, однако с условиями в тюрьме у него проблем нет.

Ранее сообщалось, что Константин Ярошенко встретился со своей семьей впервые за семь лет.