В правительстве Испании узаконили захоронение останков Франко

Заместитель председателя испанского правительства Кармен Кальво заявила, что совет министров Испании одобрил перенос останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По имеющимся данным, испанский совет министров внес изменения в закон об исторической памяти 2007 года, позволяющие перенести останки диктатора из мавзолея в мемориальном комплексе «Долина павших» под Мадридом, где также захоронены погибшие в Гражданской войне 1936-1939 годов.

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«Наше правительство больше не желает тянуть. Мы гарантируем, что сделаем это», — добавила Кальво.

Зампред также пообещала, что мнение семьи Франко при выборе нового места захоронения будет учтено.

«Долина павших» — мемориальный комплекс в 60 километрах от Мадрида. Его строили по приказу самого Франко силами пленных республиканцев с 1940 по 1958 год как памятник погибшим в Гражданской войне в 1936-1939 годах и символ примирения между воевавшими в войне силами.

Ранее победившие на выборах в Испании социалисты заявили о решимости перенести останки Франко из мавзолея.