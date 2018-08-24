В МИД России рассказали об ущемлении прав Вышинского

В департаменте информации и печати МИД России прокомментировали продолжающееся задержание под стражей главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, с момента задержания Вышинского прошло 100 дней, но никаких оснований, которые позволяют надеяться на улучшение ситуации, нет.

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«Киевские власти продолжают оказывать необоснованное давление на российские СМИ, препятствуя работе различных телеканалов, интернет-порталов, радиостанций, печатных изданий и прочих медиаресурсов», — говорится в заявлении.

Согласно тексту комментария, недопуск к Вышинскому российских консульских сотрудников на основании того, что он имеет российское и украинское гражданство, является ущемлением его прав. В ведомстве пообещали контролировать развитие ситуации, а также подчеркнули, что происходящее требует осуждения мировым сообществом.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что апелляционный суд Херсонской области принял решение о сокращении срока содержания под стражей журналиста на пять дней.