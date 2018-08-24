СМИ призвали запретить Кадырову въезд в Москву

Коллектив «Новой газеты» обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить главе Чечни Рамзану Кадырову въезд в столицу. Заявление размещено на сайте издания.

Как отмечается, такое обращение является ответом на публичное выступление Кадырова, в котором от ссылался на публикацию газеты. После появления этого материала глава Чечни «запретил взъезд на территорию Чеченской Республики всем «так называемым правозащитникам», которые занимаются «болтологией» и «пишут бумаги в своих кабинетах».

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«Мы самым прямым образом относим себя к категории тех, кто считает, что лучшей профилактикой терроризма в Чечне является неукоснительное соблюдение законов и прав человека», — говорится в статье.

Уточняется, что «в этом смысле» коллектив газеты является правозащитниками. В издании увидели в указанном выступлении Кадырова признаки «ничем не замутненного сепаратизма» и заметили, что без «свиты, «порше-кайенов» и прочих кортежей» Кадырова в Москве будет спокойнее.

Ранее Кадыров заявил, что после событий в Чечне Россия приобрела богатый опыт борьбы с терроризмом.