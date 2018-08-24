Более ста человек в Чили отравились неизвестным газом

В Чили Более 130 человек из коммун Кинтеро и Пучункави в центральной части страны обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Об этом сообщает чилийская радиостанция BioBio.

Как отмечается, из-за многочисленных отравлений и чрезвычайной экологической ситуации в стране объявили желтый уровень опасности.

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Президент Чили Себастьян Пиньера в своем твиттере написал, что уже обсудил проблему с мэрами Кинтеро и Пучункави.

«Мы не допустим дальнейшего распространения токсичных газов, наносящего вред здоровью жителей. Вчера мы отправили 120 датчиков, которые позволят нам отслеживать ситуацию, наказать виновных и установить более высокие требования», — сказал Пиньера.

Глава провинции Вальпараисо Хорхе Мартинес рассказал, что на данный момент симптомы отравления выявлены у 133 человек, из которых 43 — дети. В коммунах Кинтеро и Пучункави отменили учебные занятия в четверг и пятницу.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Волоколамске жителям раздавали средства индивидуальной защиты из-за выбросов свалочных газов.