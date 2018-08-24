СК: «Правый сектор» планировал убийство 50 россиян

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против ряда участников украинской националистической организации «Правый сектор». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным СК, поводом для возбуждения дела стал факт публикации «приговора Центрального национального суда «Правого сектора», согласно которому в «удобное время и целесообразными способами» участникам организации указывается убить 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, которые имеют отношение к осуждению Александра Костенко.

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Ожидается, что в ближайшее время следствие вынесет постановления о привлечении Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова, Биковницкого, Малиновской, Нетканова и Максименко в качестве обвиняемых. В СК отметили, что также будет решаться вопрос об их объявлении в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В 2015 году сообщалось, что активист «майдана» Александр Костенко был приговорен к четырем годам тюрьмы.

Националистическое объединение «Правый сектор» признано террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России.