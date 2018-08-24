В США зафиксировано более 500 случаев отравления салатами из McDonald's

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов сообщило, что в США у 507 человек выявлено заражение циклоспорозом из-за салатов, приобретенных в ресторанах McDonald's. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На сайте управления уточнили, что такие данные имеются по состоянию на 23 августа. Также отмечается, что каждый случай был подтвержден после лабораторных исследований. Заболевания выявили в 16 штатах, включая Нью-Йорк, Флориду, Огайо, Вирджинию и Миннесоту.

В июле сообщалось, что McDonald's заподозрили во вспышке кишечной инфекции в США. Позднее сеть ресторанов быстрого питания прекратила продажи салатов в 14 штатах США.