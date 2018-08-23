Опубликовано новое видео пыток в ярославской колонии

Юристы фонда «Общественный вердикт» сообщили о новом видео, которое было сделано в ярославской колонии №1, на котором видно, как бьют осужденных, передает РИА «Новости».

На видеозаписи видно, как осужденные пробегают по коридору здания, в то время, как сотрудники колонии пинают их и бьют.

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На данный момент представители УФСИН по Ярославской области не прокомментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко извинился перед заключенным Евгением Макаровым за побои, нанесенные сотрудниками ФСИН в ярославской колонии №1. Максименко также отметил, что все, участвовавшие в избиении, будут уволены со службы.