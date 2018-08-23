В Боснии и Герцеговине столкнулись два поезда, есть жертвы

Управление полиции Герцеговинско-Неретвлянского кантона проинформировало, что в центральном регионе Боснии и Герцеговины произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате которого погибли два человека, передает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 00.00 мск около железнодорожной станции Донья-Ябланица. Там произошло столкновение грузового поезда из Мостара с 18 вагонами с поездом из Сараево, в составе которого было 36 вагонов.

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«При аварии погибли находившиеся в локомотивах уроженцы Сараево 1969 и 1971 годов рождения, житель Сараево 1983 года рождения получил тяжелые травмы», — говорится в заявлении полиции.

Уточняется, что в настоящее время движение поездов по железной дороге восстановлено.

Ранее сообщалось, что на территории Германии неподалеку от Аугсбурга пассажирский поезд столкнулся с товарным, по предварительным данным, есть жертвы.